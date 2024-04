Die Dachorganisation der Wirtschaft für erneuerbare Energien und Energieeffizienz (Aeesuisse) hat an ihrer Generalversammlung am Donnerstag ein neues Co-Präsidium gewählt. Neu an der Spitze stehen Mitte-Nationalrätin Priska Wismer-Felder (LU) und Suissetec-Direktor Christoph Schaer.