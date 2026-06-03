Ersatz für bisherige Zölle

Die empfohlenen Zölle treten nicht sofort in Kraft, wie das WBF klarstellte. Das WBF geht davon aus, dass die neuen Zusatzzölle jene ersetzen werden, die bis zum 24. Juli 2026 gelten. Die Verhandlungen mit den USA über ein Handelsabkommen liefen weiter, wobei die aktuellen Entwicklungen berücksichtigt würden.