In China sind die Verbraucherpreise das zweite Jahr in Folge kaum gestiegen. Wie aus Daten des Pekinger Statistikamtes hervorgeht, legte der Verbraucherpreisindex im vergangenen Jahr um 0,2 Prozent zu. Damit stieg die Inflation in der gleichen Grössenordnung wie bereits im Vorjahr, ein Zeichen dafür, dass die Konjunkturmassnahmen der chinesischen Regierung bislang nur begrenzt Wirkung entfalten. Vor drei Jahren, also 2022, hatte die Teuerungsrate bei rund 2 Prozent gelegen.