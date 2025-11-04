Verschärfungen bei der Bewertung von Bilanzpositionen - etwa bei Softwarewerten, latenten Steueransprüchen und vorsichtigen Bewertungsanpassungen - dürften nicht über die Basel-III-Standards oder die Praxis anderer Finanzzentren hinausgehen, so die WAK-N weiter. Die Kommission erklärte, dass die EU beispielsweie IT-Investitionen über drei Jahre abschreiben lasse, während die Schweizer Regelung deutlich strenger wäre.