KI hilft Tätern beim Schauspielern

Künstliche Intelligenz (KI) erleichtert es den Tätern demnach, in der Rolle als falscher Chef glaubwürdig aufzutreten - angefangen von E-Mails, die keine sprachlichen und grammatischen Fehler mehr enthalten, bis zu täuschend echt imitierten Stimmen bei Telefonanrufen. Teilweise reichten neunzig Sekunden einer echten Tonaufnahme, um eine mit dem Original zu 80 Prozent übereinstimmende Stimme zu schaffen, sagte IT-Sicherheitsexperte Dirk Koch, Partner bei der Rechtsanwaltskanzlei ByteLaw. Am einfachsten haben es die Täter demnach, wenn im Unternehmen Englisch gesprochen wird. «Im Deutschen ist es immer ein bisschen schwieriger, weil die Modelle einfach noch nicht so gut sind und nicht so weit verbreitet sind», sagte Koch.