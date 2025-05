Japans Wirtschaft ist zum Jahresauftakt und damit bereits vor der Zollankündigung von US-Präsident Donald Trump deutlicher geschrumpft als von Experten erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ging in den drei Monaten bis Ende März im Vergleich zum Vorquartal auf das Jahr hochgerechnet und bereinigt um die Inflation um 0,7 Prozent zurück, wie die japanische Regierung am Freitag in Tokio mitteilte. Im vierten Quartal war die Wirtschaft Japans noch kräftig gewachsen. Volkswirte hatten damit gerechnet, dass dies nicht anhält und die Wirtschaftsleistung des Landes zum Jahresstart zurückgehen wird. Sie hatten allerdings mit einem geringeren Rückgang gerechnet.