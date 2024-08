«Al-Sariei spielte eine bedeutende Rolle bei der Leitung der Hamas-Bemühungen, Kontrolle über die humanitären Hilfslieferungen zu erlangen, die in den Gazastreifen gebracht werden», hiess es weiter. Er habe der Hamas auch dabei geholfen, Märkte in dem Küstenstreifen am Mittelmeer zu kontrollieren. «Ausserdem war er verantwortlich für die Verteilung von Treibstoff, Gas und Gelder für Terrorzwecke.» Diese Angaben der Armee liessen sich nicht unabhängig überprüfen.