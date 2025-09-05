Zuvor war bekannt geworden, dass Parmelin einen am Freitag geplanten Auftritt beim Wirtschaftsdachverband Economiesuisse in letzter Minute abgesagt hatte. Der Waadtländer Bundesrat hätte am «Tag der Wirtschaft 2025» die Grussbotschaft der Landesregierung überbringen sollen. Economiesuisse nannte gegenüber der Nachrichtenagentur AWP die USA-Reise als Grund der Absage.