«Weitere Massnahmen liegen momentan nicht vor und sind auch tatsächlich nicht in der Planung», sagte die Ministerin. Die Versorgungslage sei gesichert, Knappheiten gebe es nicht: «Sollten die Preise deutlich weiter ansteigen, kann man über Massnahmen sprechen. Aber sie sind jetzt nicht geplant.»/sl/DP/mis