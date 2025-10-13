Alle Nobelpreisträger stehen fest

Damit stehen alle Nobelpreisträger dieses Jahres fest. In der vergangenen Woche waren bereits alle weiteren Preisträger verkündet worden. Den Anfang hatten traditionell die anderen wissenschaftlichen Kategorien Medizin, Physik und Chemie gemacht, in denen der Nobelpreis ebenfalls jeweils drei Wissenschaftlern gemeinsam zugesprochen worden war. Im Anschluss war der Literaturnobelpreis an den ungarischen Schriftsteller László Krasznahorkai gegangen, der Friedensnobelpreis dann an die venezolanische Oppositionsführerin María Corina Machado.