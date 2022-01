Ausblick Partners Group: AuM von 123 Milliarden US-Dollar erwartet

2021E (in Mrd USD) AWP-Konsens per 30.06.2021 AuM 123,4 118,9 2020 Kundennachfrage 21,8 16,0

FOKUS: Der Vermögensverwalter Partners Group dürfte im vergangenen Jahr weiter gewachsen sein, auch wenn sich der Anstieg der verwalteten Vermögen im zweiten Halbjahr wahrscheinlich etwas abgeschwächt hat. Die meisten Analysten rechnen für 2021 mit Kapitalzusagen am oberen Ende der unternehmenseigenen Prognose-Bandbreite, wenn nicht gar oberhalb.

Von Interesse wird zudem auch die erstmalige Prognose für das neue Jahr 2022 sein. Üblicherweise gibt sich das Unternehmen im Januar zunächst etwas konservativer. Oft wird dann die Guidance im Sommer nochmals erhöht.

Am Donnerstag werden zunächst lediglich die Neugelder und die verwalteten Vermögen für das kürzlich abgeschlossene Geschäftsjahr kommuniziert. Daran lassen sich aber recht gut bereits Hinweise für das Ergebnis ablesen - also für die Einnahmen (in Form von Managementgebühren und erfolgsabhängigen Erträgen) und den Gewinn (bei einer EBIT-Marge von üblicherweise rund 60 Prozent).

Im ersten Semester hatte sich der Reingewinn mehr oder weniger verdoppelt. Hauptgrund für den starken Gewinnanstieg war eine massive Zunahme der "Performance Fees", also der erfolgsabhängigen Gebühren - dank eines günstigen Marktumfelds für Verkäufe nach dem Coronajahr 2020. Einige Verkäufe hatten sich aufgrund der Pandemie ins erste Halbjahr 2021 verschoben.

ZIELE: Für 2021 rechnet der Vermögensverwalter mit Kapitalzusagen in der Höhe von 19 bis 22 Milliarden US-Dollar - nach 16 Milliarden 2020. Die Prognose wurde im Juli 2021 angehoben, von zuvor 16 bis 20 Milliarden Dollar.

Die Zahlungszusagen der Kunden erreichten im ersten Semester bereits 12 Milliarden Dollar nach 8 Milliarden im Vorjahr. Dies entspricht einem Wachstum von rund 46 Prozent. Die verwalteten Vermögen der Gesellschaft stiegen damit per Ende Juni auf 119 Milliarden nach 109 Milliarden per Ende 2020.

PRO MEMORIA: Partners Group hat auch im zweiten Halbjahr 2021 weitere Übernahmen im Auftrag der Kunden getätigt beziehungsweise gleichzeitig auch Investments gewinnbringend veräussert. In der Schweiz prominent zu nennen ist etwa eine Minderheitsbeteiligung am Grenchner Uhrenhersteller Breitling.

Auch wurde unter anderem ein isländischer Betreiber von Rechenzentren gekauft sowie eine US-Firma, welche in der Gebäudetechnik aktiv und auf Raumluft (Heizung, Lüftung und Klima) spezialisiert ist. Verkauft wurde derweil der Taco-Bell-Franchisenehmer Pacific Bells.

AKTIENKURS: Partners Group notieren bei 1363 Franken (Stand: Dienstag 13.15 Uhr). Im vergangenen Jahr haben sie sich unter dem Strich überdurchschnittlich um 45 Prozent verteuert; Anfang November waren sie gar auf ein Allzeithoch bei 1667 Franken angestiegen. Seither sind sie aber deutlich zurückgekommen - seit dem Stand Ende 2021 um 10 Prozent, seit dem Hoch um 18 Prozent.

