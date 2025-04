Swissmem fordert vom Bundesrat zudem, dass die Höchstbezugsdauer der Kurzarbeit auf 24 Monate verlängert wird. Ins gleiche Horn bläst auch der Arbeitnehmerverband Angestellte Schweiz. «Nur so können Entlassungen vermieden und Fachkräfte im Land gehalten werden», sagte Stefan Studer, Geschäftsführer von Angestellte Schweiz, in einer Mitteilung. Daher soll der Handelskonflikt auch als «wirtschaftlicher Härtefall» anerkannt werden, so die beiden Verbände einhellig.