«Die rückwirkende Senkung der US-Zölle von 39 auf 15 Prozent entlastet die Wirtschaft deutlich», schrieb der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse am Mittwoch. Schweizer Unternehmen hätten damit wieder gleich lange Spiesse wie die Konkurrenz aus den EU-/EFTA-Staaten oder auch Japan.
Mit dem Deal könnten «zahlreiche Arbeitsplätze in der Schweiz gerettet werden», hiess es weiter. Denn für diverse Schweizer Unternehmen hätten die bisherigen Zölle die internationalen Geschäftsbeziehungen stark erschwert. Für gewisse Firmen seien sie gar «existenzbedrohend» gewesen.
«Es müssen nun rasch Verhandlungen über ein verbindliches Handelsabkommen mit den USA folgen», fordert Economiesuisse. Nur eine verbindliche Regelung schaffe langfristige Planungssicherheit, schütze Arbeitsplätze und stärke die Position der Schweizer Unternehmen im wichtigen US-Markt.
Dafür brauche es die Unterstützung von Parlament und Kantonen. «Dem Bundesrat sollen nun keine Steine in den Weg gelegt werden», so der Verband.
Auch andere Verbände zufrieden
Branchenübergreifend fanden die Verbände lobende Worte. Die Schweiz schneide nun besser ab als gewisse andere Länder, schrieb der Techindustrie-Dachverband Swissmem auf der Plattform X. Die klare und stabile Ausgestaltung der Massnahme schaffe Planungssicherheit für die Firmen, hiess es bei dem auf KMU der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie spezialisierten Verband Swissmechanic.
Der Wirtschaftsverband Scienceindustries sprach seinerseits von einer «klaren Entlastung» für die betroffenen Chemie-, Pharma- und Life Sciences-Unternehmen in der Schweiz. Die USA zählten zu den wichtigsten Absatzmärkten dieser Industrien.
Besserung ist auch für die gebeutelte Uhrenbranche in Sicht. «Die Exporte in die USA waren dieses Jahr aufgrund der unstetigen Zollsätze sehr anspruchsvoll», betonte der Präsident des Verbands der Schweizerischen Uhrenindustrie (FH) auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. «Wir hoffen nun darauf, dass sich der Ansatz in diesem strategisch wichtigen Markt nicht mehr nach oben bewegen wird.» Der Verband wolle sich einsetzen, dass Rückzahlungen schnell und unbürokratisch umgesetzt werden könnten.
Schliesslich lobten auch die Bauernvertreter den Deal: Die Erwartungen des Schweizer Bauernverbands seien mit der Vergabe von Kontingenten sowie den Anforderungen an die Produktionsstandards erfüllt worden. «Wir erwarten, dass das so bleibt», sagte eine Sprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.
ls/mk
(AWP)