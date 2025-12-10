Besserung ist auch für die gebeutelte Uhrenbranche in Sicht. «Die Exporte in die USA waren dieses Jahr aufgrund der unstetigen Zollsätze sehr anspruchsvoll», betonte der Präsident des Verbands der Schweizerischen Uhrenindustrie (FH) auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. «Wir hoffen nun darauf, dass sich der Ansatz in diesem strategisch wichtigen Markt nicht mehr nach oben bewegen wird.» Der Verband wolle sich einsetzen, dass Rückzahlungen schnell und unbürokratisch umgesetzt werden könnten.