Deutsche Wirtschaftsvertreter sehen in den von US-Präsident Donald Trump angekündigten zusätzlichen US-Zöllen auf Autoimporte ein Problem auch für US-amerikanische Hersteller. In den USA verkaufte Fahrzeuge würden wesentlich teurer, sagte Christoph Schemionek, Geschäftsführer der Deutschen Auslandshandelskammer Washington. «Die Zeche zahlt letztendlich der Kunde.» Fast die Hälfte aller in den USA verkauften Fahrzeuge würden importiert. Das gelte nicht nur für deutsche, südkoreanische und japanische Hersteller, sondern auch für US-amerikanische Hersteller, die weltweit produzierten und ihre im Ausland produzierten Autos in die USA importierten.