Reformpaket

Als ein zentrales Ziel wird in der Studie genannt, das Wachstumspotenzial zu erhöhen. Hierfür seien ein höheres Arbeitsvolumen, stärkere Investitionen und insbesondere ein beschleunigter technologischer Fortschritt erforderlich. Ein wichtiger Hebel zur Ausweitung des Arbeitsvolumens liege darin, mehr Menschen in Arbeit zu bringen und Erwerbstätige dazu zu befähigen, ihre Erwerbsstunden auszuweiten. Eine bessere Kinderbetreuung könne die Erwerbstätigkeit insbesondere von Frauen erhöhen. Durch Anpassungen im Rentensystem, etwa flexible Übergänge in den Ruhestand nach Erreichen des Renteneintrittsalters sowie eine dynamische Kopplung des Rentenalters an die fernere Lebenserwartung, könnten zudem ältere Arbeitnehmer aktiviert werden.