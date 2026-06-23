Experte: Deutsche Untergangs-Rhetorik färbt auf Österreich ab

Bei der wirtschaftlichen Entwicklung stünde Österreich gerade bei der Industrieproduktion besser da als Deutschland, so der Ökonom. Allerdings übertrage sich die schlechte deutsche Stimmung wegen der gemeinsamen Sprache auf den kleineren Nachbarn. Die deutsche Untergangs-Rhetorik beeinflusse massiv die österreichische Wahrnehmung der Situation, sagte Felbermayr bei einem Gespräch mit dem Verband der Auslandspresse in Wien weiter.