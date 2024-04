Das Westschweizer Cybersicherheitsunternehmen Wisekey hat einen weiteren Auftrag aus den Seychellen erhalten. So wird Wisekey für die Regierung des Inselstaats weitere Dienste in die Plattform für digitale Identität «SeyID» integrieren, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Auf der aktualisierten Plattform sollen verschiedene nationale Initiativen in den Bereichen eGovernment, eTourismus und eHealth verknüpft werden.