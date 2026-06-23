Ohne rechtzeitige Massnahmen und den notwendigen Übergang zur Post-Quanten-Kryptografie (PQC) könnten kritische Daten bald durch Quantencomputer entschlüsselt werden, warnte Wisekey am Dienstag in einem Communiqué weiter. Der Q-Day, an dem Quantencomputer in der Lage sein werden, Kryptosysteme mit öffentlichen Schlüsseln zu knacken, könne früher als erwartet eintreten. Das anerkenne auch die Initiative der US-Regierung.