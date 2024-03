Die Wisekey-Tochter Sealsq ist ins Geschäft mit elektronischen SIM-Karten (eSIM) für den Mobilfunk eingestiegen. Man biete vertrauenswürdige Zertifizierungen für eSIMs an, teilte das Genfer Unternehmen am Donnerstagabend in einem Communiqué mit.

07.03.2024 19:44