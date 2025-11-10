Wisekey will seine Satelliten-Tochter Wisesat an die US-Technologiebörse Nasdaq bringen. Dafür sei eine Vereinbarung zur Fusion mit der SPAC Columbus Acuisition Corp unterzeichnet worden, teilte das Genfer Cybersecurity-Unternehmen am Montag mit. Der Börsengang soll noch im ersten Halbjahr 2026 vollzogen werden.