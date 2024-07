Die neue Tochtergesellschaft werde voraussichtlich Anfang Juli 2024 in Zusammenarbeit mit The Hashgraph Association gegründet, heisst es weiter. The Hashgraph Association bezeichnet sich selbst als unabhängige Non-Profit-Organisation, die «ein lebendiges, innovatives Ökosystem für Startups, Unternehmen und Regierungsinstitutionen auf der ganzen Welt» aufbauen wolle durch den Einbezug der dezentralen Kryptowährung Hedera Hashgraph. Die Hashgraph Association werde sich als strategischer Investor an der Zweckgesellschaft beteiligen, so Wisekey weiter.