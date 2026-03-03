- Die Schweizer Cybersecurity-Firma Wisekey integriert ihre digitale Identitätslösung WISeID in die Compliance-Plattform der Wecan Group. Finanzinstitute erhielten damit eine einheitliche Lösung für digitales Onboarding, KYC (Know Your Customer) und laufende Kundenprüfungen, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag.