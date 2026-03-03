Ziel sei es, Identitätsprüfung und Authentifizierung sicher und unter direkter Kontrolle der Institute abzuwickeln sowie regulatorische Anforderungen effizienter zu erfüllen.
an/uh
(AWP)
- Die Schweizer Cybersecurity-Firma Wisekey integriert ihre digitale Identitätslösung WISeID in die Compliance-Plattform der Wecan Group. Finanzinstitute erhielten damit eine einheitliche Lösung für digitales Onboarding, KYC (Know Your Customer) und laufende Kundenprüfungen, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag.
Ziel sei es, Identitätsprüfung und Authentifizierung sicher und unter direkter Kontrolle der Institute abzuwickeln sowie regulatorische Anforderungen effizienter zu erfüllen.
an/uh
(AWP)