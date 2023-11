Die Cybersicherheitsfirma Wisekey will in den nächsten fünf Jahren insgesamt 17 Millionen Dollar in die Tochter Sealsq investieren. Genutzt werden soll das Geld laut einer Mitteilung vom Dienstag zur Entwicklung einer IoT-Cybersecurity-Plattform und für KI-gestützte Computerchips.

28.11.2023 15:41