Der operative Verlust von Wisekey ging dagegen in den ersten sechs Monaten des Jahres leicht um 11 Prozent auf 5,9 Millionen US-Dollar zurück. Unter dem Strich erwirtschaftete das Unternehmen einen Reinverlust von 7,1 Millionen Dollar, nach einem kleinen Gewinn von 0,8 Millionen in der Vorjahresperiode, wie das Unternehmen in der Nacht auf Samstag mitteilte. Im Vorjahr profitierte Wisekey noch von einem einmaligen Gewinn durch den Verkauf der Mehrheitsbeteiligung am Start-up Arago.