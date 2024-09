Einerseits werde die Wisekey-Tochter Wisesat.Space für die spanische Firma Global Systems deren Funkkommunikation cybersicher machen, teilte Wisekey am Mittwochabend in einem Communiqué mit. Global Radio Systems mit Hauptsitz in Spanien und Niederlassungen in mehr als 15 Ländern bietet laut Mitteilung gesicherte professionelle Funkkommunikationsdienste, einschliesslich lokaler und internationaler Gespräche und Verbindungen, Fernunterstützung, Notfallwarnungen, Standortbestimmung und Echtzeitstatus an.