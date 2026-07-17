Die Fusion steht noch unter dem Vorbehalt verschiedener Genehmigungen. Darunter die Wirksamerklärung des Registrierungsantrags durch die SEC, den Erhalt der erforderlichen Kotierungsbewilligungen der Nasdaq und der SIX Swiss Exchange. Zudem muss die Übernahmekommission noch eine Ausnahmegenehmigung für die obligatorischen Übernahmevorschriften erteilen, heisst es weiter.