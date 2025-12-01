Der neue Satellit die geplante IoT- und Cybersecurity-Konstellation von Wisekey stärken. Zudem habe er Post-Quantum-Technologien an Bord und biete eine höhere Datenraten. Der nächste Start ist für Anfang 2026 geplant.
cg/rw
(AWP)
Wisekey hat zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Sealsq und Wisesat am 1. Dezember einen weiteren Satelliten ins All befördert. Der Satellit wurde mit einer Falcon 9-Rakete von SpaceX in die Umlaufbahn befördert.
Der neue Satellit die geplante IoT- und Cybersecurity-Konstellation von Wisekey stärken. Zudem habe er Post-Quantum-Technologien an Bord und biete eine höhere Datenraten. Der nächste Start ist für Anfang 2026 geplant.
cg/rw
(AWP)