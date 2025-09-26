Eine definitive Vereinbarung mit Quantix Edge Security sei dazu bereits unterzeichnet worden. Im Rahmen der Zusammenarbeit soll in den nächsten drei Jahren ein Umsatz von 25 Millionen US-Dollar generiert werden, der Anteil von Sealsq daran wurde nicht näher beziffert.
Der Start des Projekts soll im ersten Halbjahr 2026 erfolgen. Das neue Zentrum soll die Rolle Spaniens als europäischen Hub für Innovationen im Bereich der Post-Quanten- und Cybersicherheit-Halbleiter stärken.
Ferner wolle Sealsq seine Post-Quanten-Halbleiter ab 2026 über Quantix Edge Security vertreiben.
cg/ra
(AWP)