SEALSQ Corp, eine Tochtergesellschaft der an der SIX kotierten Wisekey International Holding, hat eine Direktemission im Wert von 60,0 Millionen US-Dollar angekündigt. Das von Heights Capital Management geleitete Angebot umfasst laut Mitteilung vom Dienstagabend den Verkauf von 15 Mio Stammaktien zu einem Preis von 4,00 US-Dollar pro Aktie, begleitet von Optionsscheinen für weitere 30 Mio Aktien zu einem Ausübungspreis von 4,60 US-Dollar. Dies entspreche einem Aufschlag von 10 Prozent gegenüber dem Schlusskurs der SEALSQ-Aktie am 11. Juli 2025.