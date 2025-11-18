Davon habe man alleine im dritten Quartal 5,1 Millionen Dollar Umsatz erzielt, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Die Firma erwartet, dass der Trend im Schlussquartal so weitergehen wird. Zum Anstieg habe die Übernahme des französischen ASIC-Spezialisten IC'ALPS SAS beigetragen, die am 4. August abgeschlossen wurde.
Zudem bestätigte Sealsq die Finanzziele für das Gesamtjahr: 2025 soll der Umsatz 17,5 bis 20,0 Millionen Dollar erreichen. Das wäre ein Wachstum von 59 bis 82 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Allerdings war 2024 der Umsatz eingebrochen auf 11 Millionen Dollar nach 30 Millionen im Jahr 2023.
Noch stärkeres Wachstum 2026
Im nächsten Jahr will Sealsq noch mehr Gas geben: Das Umsatz solle um 50 bis 100 Prozent im Vergleich zu 2025 wachsen, hiess es. Gründe dafür seien die neuen PQC-Chips, die vollen Effekte der Übernahme von IC'ALPS und das Hochfahren der Quantix Edge-Einnahmen.
Die Geschäftspipeline weise von 2026 bis 2028 ein Potenzial von über 175 Millionen Dollar auf, schreibt das Unternehmen weiter. Damit sei Sealsq gut positioniert, um die weltweit steigende Nachfrage nach quantenresistenter Cybersecurity, staatlichen Halbleiterkapazitäten und Trust-Technologien der nächsten Generation zu bedienen.
Sealsq hat laut Mitteilung zudem eine starke Liquidität. Die Cashreserven hätten 430 Millionen Dollar überschritten, obwohl man 30 Millionen für strategische Investments in IC'ALPS und Wisesat getätigt habe.
jb/ls
(AWP)