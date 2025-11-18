Noch stärkeres Wachstum 2026

Im nächsten Jahr will Sealsq noch mehr Gas geben: Das Umsatz solle um 50 bis 100 Prozent im Vergleich zu 2025 wachsen, hiess es. Gründe dafür seien die neuen PQC-Chips, die vollen Effekte der Übernahme von IC'ALPS und das Hochfahren der Quantix Edge-Einnahmen.