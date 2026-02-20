Stattdessen würden die beiden Parteien die Möglichkeit der Übernahme einer Minderheitsbeteiligung an Quobly durch Sealsq prüfen, hiess es weiter. Diese Option soll nach dem Start der Serie-A-Finanzierungsrunde von Quobly diskutiert werden.
Vergangenen November hatten Sealsq und Quobly angekündigt, über ein mögliches Zusammengehen Gespräche zu führen. Dazu wurde ein Memorandum of Understanding über eine potenzielle strategische Investition von Sealsq beim französischen Quantencomputing-Startup Quobly unterzeichnet.
Das Ziel von Sealsq ist es, mit Quoblys siliziumbasierter Quantentechnologie und der eigenen Sicherheitsexpertise eine Plattform für vertrauenswürdige und industriell skalierbare Quantenlösungen in Europa aufzubauen.
mk/jb
(AWP)