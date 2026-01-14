Zudem meldet das Unternehmen per 31. Dezember 2025 verfügbare Barmittel über 425 Millionen US-Dollar, dies trotz Investitionen in Höhe von 30 Millionen Dollar in die strategischen Beteiligungen WeCan Group, IC'ALPS, Quantix Edge und WISeSat.Space. Die Geschäftsentwicklung wurde vor allem durch eine gesteigerte Nachfrage nach traditionellen Sealsq-Produkten sowie durch die Konsolidierung der fünf Monate Umsatz der im August 2025 übernommenen IC'ALPS angetrieben, heisst es weiter.