Die beiden Wisekey-Töchter Sealsq und Wisesat wollen im neuen Jahr gemeinsam sechs Satelliten der neusten Generation ins All schicken. Die Satelliten zeichneten sich durch die aktuellsten Entwicklungn in der Post-Quantum-Kryptographie sowie sichere Kommunikationstechnologien aus, teilte Wisekey am Dienstag mit.