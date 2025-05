Dieser bestehe aus 10 Millionen Euro in bar und 2,5 Millionen Euro in nicht verkäuflichen Sealsq-Aktien. Hinzu komme eine erfolgsabhängige Zahlung in Form von Aktien im Wert von bis zu 4 Millionen Euro, wenn IC'ALPS in den zwölf Monaten bis zum 31. Dezember 2025 einen Umsatz von mehr als 11 Millionen Euro erziele, hiess es weiter.