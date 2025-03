Die Wisekey-Tochter Sealsq will nach dem Umsatzschwund des vergangenen Jahres auf den Wachstumspfad zurückkehren. Es sei 2025 mit einem deutlichen Umsatzanstieg zu rechnen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Den Prozess begleiten würden weitere Akquisitionen in wachstumsstarke Märkte.