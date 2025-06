Durch die erweiterte Netzabdeckung will Wisesat seine Dienste für das Internet der Dinge (IoT) und kritische Infrastrukturen in Europa sowie anderen Regionen ausbauen, wie Wisekey am Mittwoch mitteilte. Die Partnerschaft soll Europas strategische Autonomie im Weltraum stärken und sichere, satellitengestützte Kommunikationslösungen ermöglichen.