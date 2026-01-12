Ausserdem will Wisekey Indien als einen der offiziellen Standorte für Satellitenstarts etablieren, wie das Cybersecurity-Unternehmen am Montag mitteilte. Ein solcher besteht bereits in den USA.
In die Zusammenarbeit mit KSTPL sind die beiden Tochtergesellschaften von Wisekey, WiseSat und Sealsq, involviert. Sie rüsten Satelliten mit moderner Verschlüsselungstechnologie von Sealsq aus, um die Sicherheit globaler IoT-Verbindungen vor aktuellen und zukünftigen Cyber-Bedrohungen, insbesondere durch Quantencomputer, zu schützen.
cf/hr
(AWP)