In die Zusammenarbeit mit KSTPL sind die beiden Tochtergesellschaften von Wisekey, WiseSat und Sealsq, involviert. Sie rüsten Satelliten mit moderner Verschlüsselungstechnologie von Sealsq aus, um die Sicherheit globaler IoT-Verbindungen vor aktuellen und zukünftigen Cyber-Bedrohungen, insbesondere durch Quantencomputer, zu schützen.