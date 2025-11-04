Im Rahmen der Partnerschaft integriert Wisekey post-quantenfähige Halbleiter ihrer Tochtergesellschaft Sealsq sowie ihre Schweizer Root-of-Trust-Technologie in Kleinsatelliten, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Dies soll eine abhörsichere, souveräne Kommunikation sowohl zwischen Satelliten als auch zwischen Satelliten und Bodenstationen gewährleisten.