Wisekey und dessen auf Quantenverschlüsselung spezialisierte Tochter Sealsq haben ein neues Forschungszentrum am Flughafen in Gibraltar in Betrieb genommen. Im sogenannten LLG4IR.com Cross-Border Center of Excellence sollen Unternehmen in den Bereichen künstliche Intelligenz, Quantencomputer, Internet der Dinge, KI, Raumfahrt, Cybersicherheit und Halbleiter arbeiten können, wie Wisekey am Montag mitteilte.