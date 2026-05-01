Der Nettoverlust belief sich 2025 auf 38,2 Millionen US-Dollar und lag damit rund einen Fünftel über dem Vorjahreswert, wie das Genfer Unternehmen am späten Donnerstagabend mitteilt. Belastet wurde das Ergebnis den Angaben zufolge unter anderem durch höhere Ausgaben für Forschung und Entwicklung, den Ausbau von Vertrieb und Marketing sowie durch die Konsolidierung der zugekauften Aktivitäten. Zudem fiel eine nicht liquiditätswirksame aktienbasierte Vergütung ins Gewicht.