Wisesat gehört zum Technologieverbund von Wiseqey und arbeitet dabei auch mit der ebenfalls an der Nasdaq kotierten Schwesterfirma Sealsq zusammen. Die frühere Wisekey hat Anfang Oktober im Zuge einer Sitzverlegung auf die Britischen Jungferninseln den Namen Wiseqey angenommen. Der operative Hauptsitz und die Geschäftsleitung bleiben in der Schweiz.