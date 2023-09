Die Verantwortung dafür, nach der Pensionierung über genügend finanzielle Mittel zu verfügen, sehen vor allem ältere Personen bei sich selbst: Rund 80 Prozent der 51- bis 65-jährigen betonen die Eigenverantwortung, während bei der jüngsten Alterskategorie ein höherer Anteil primär den Staat in der Verantwortung sieht. Gleichzeitig ist der Trend zum Wertschriftensparen in der dritten Säule ungebrochen: Rund 42 Prozent legen ihre Säule 3a-Gelder zumindest teilweise an den Finanzmärkten an.