Individuelles Pensionsalter

Einen Anstieg stellen die Studienverfasser beim Bedürfnis nach mehr Flexibilität in der Vorsorge fest, wobei auch der Wunsch nach einer vorzeitigen Pensionierung klar zunimmt. So planen fast ein Drittel der Befragten, zwischen einem und fünf Jahren vor dem ordentlichen Pensionsalter in Rente zu gehen. Erleichtert wird die Frühpensionierung mit der 2024 in Kraft tretenden Reform AHV 21, die gleichzeitig aber auch Anreize für eine Weiterarbeit nach dem Rentenalter schafft.