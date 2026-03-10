Russische Vertreter haben US-Präsident Donald Trump nach Darstellung des Sondergesandten Steve Witkoff versichert, keine Geheimdienstinformationen mit dem Iran zu teilen. «Wir können sie bei ihrem Wort nehmen», sagte Witkoff in einem Gespräch mit dem US-Sender CNBC und fügte hinzu: «Hoffen wir, dass sie tatsächlich keine Informationen teilen.» Ihm zufolge hatten die Russen in einem Telefongespräch mit Trump bekräftigt, keine Informationen weiterzugeben.