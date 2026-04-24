Laut dem Sender CNN und dem Nachrichtenportal «Axios» sollen sich die beiden US-Vertreter mit dem iranischen Aussenminister Abbas Araghtschi treffen. Dieser hatte zuvor mit pakistanischen Vermittlern telefoniert und dabei über «regionale Entwicklungen und Themen in Verbindung mit der Waffenruhe» gesprochen.
Vance bleibt zunächst in den USA
CNN zufolge reist US-Vizepräsident JD Vance nicht nach Pakistan, da der iranische Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf nicht an den Gesprächen teilnehme. Ghalibaf werde im Weissen Haus als Spitze der iranischen Delegation und damit als Pendant von Vance angesehen, hiess es.
US-Präsident Donald Trump hatte am Dienstag einseitig die Waffenruhe mit dem Iran ohne klares Ende verlängert. Kurz zuvor hatte der Iran einer Teilnahme an weiteren Verhandlungen in Pakistan eine Absage erteilt. Pakistan vermittelt in dem Konflikt. Verhandler der Konfliktparteien hatten sich in Islamabad für eine erste Gesprächsrunde getroffen. Diese war ohne Ergebnis geendet./ngu/DP/he
(AWP)