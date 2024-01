Es handle sich um ein Engagement in Form eines Konsortialkredits, garantiert durch eine Hypothek, an dem mehrere Banken beteiligt sind, hiess es weiter. Das Engagement der WKB in der Höhe von 24,3 Millionen sei durch eine Hypothek auf einem hochwertigen Immobilienobjekt im Stadtzentrum von Zürich abgesichert. Bis heute seien sämtliche Verpflichtungen bezüglich Zins- und Amortisationslast fristgerecht erfüllt worden.