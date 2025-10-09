Verkehr und Infrastruktur

- Nach einigen Querelen in den vergangenen Wochen stellen die Koalitionsspitzen klar: Auch wenn der Schwerpunkt auf der Sanierung und Modernisierung von Verkehrswegen liegen soll, soll das Verkehrsnetz auch «durch Neu- und Ausbau» weiterentwickelt werden. «Deshalb sagen wir: Alles, was baureif ist, wird auch gebaut», heisst es unter anderem im Beschlusspapier.