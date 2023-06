Seit dem Abbruch der Rebellion am Samstag ist Gerassimow weder in der Öffentlichkeit noch im Staatsfernsehen aufgetreten. Surowikin, der in der Presse wegen seines martialischen Vorgehens im Syrien-Krieg "General Armageddon" genannt wird, wurde ebenfalls nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen. Der "New York Times" zufolge soll Surowikin vorab über die Söldner-Rebellion informiert gewesen sein. Unter Berufung auf US-Regierungskreise berichtete das Blatt, die Regierung in Washington versuche herauszufinden, ob Surowikin Prigoschin bei der Planung der Rebellion geholfen habe. Zudem gebe es laut US-Geheimdienstinformationen Anzeichen dafür, dass auch andere Generäle den Söldner-Chef unterstützt haben könnten. Russlands Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow sprach von Gerüchten. Eine Stellungnahme zum Schicksal Surowikins lehnte er ab und verwies an das Verteidigungsministerium.