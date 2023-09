Spannend wird es nicht nur in den USA, denn auch in Grossbritannien, Japan und China beraten die Notenbanken über die künftige Geldpolitik. Bei der Bank of England (BoE) (Donnerstag) spekulieren viele Investoren angesichts der anhaltenden Inflationsgefahr erneut auf eine Zinserhöhung. Die Preisdaten für August stehen erst am Mittwoch kommender Woche an und somit einen Tag vor dem nächsten Zinsentscheid der BoE. Die Zentralbank hat auf allen ihren vergangenen 14 Sitzungen eine Erhöhung beschlossen und den Leitzins zuletzt auf 5,25 Prozent gehievt - das höchste Niveau seit 15 Jahren.