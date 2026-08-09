An den bayerischen Häfen an Main, Main-Donau-Kanal und Donau gibt es Kapazitäten, um Getreide zu lagern. Das spiele in der aktuellen Situation eine wichtige Rolle, teilte Bayernhafen mit. Zur Bayernhafen-Gruppe gehören die Binnenhäfen Aschaffenburg, Bamberg, Nürnberg, Roth, Regensburg und Passau. 2025 wurden an den Standorten den Angaben zufolge knapp 750.000 Tonnen Agrargüter einschliesslich Düngemittel per Binnenschiff umgeschlagen, per Bahn rund 170.000 Tonnen. Insgesamt brachte es die Gruppe im Vorjahr auf 8,37 Millionen Tonnen umgeschlagene Güter per Schiff und Bahn.